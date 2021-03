23 azzurri per Euro2021 - 5 certi a centrocampo, ma Castrovilli e Zaniolo rischiano l'esclusione

Roberto Mancini ha pochi dubbi sui ventitré da portare all'Europeo 2021. Però qualche piccolo dubbio ci può ancora essere, tanto che il commissario tecnico ha convocato 38 calciatori per le prossime sfide con Bulgaria, Lituania e quella di stasera contro l'Irlanda del Nord.

CENTROCAMPISTI

I SICURI -

Roberto Mancini ha sempre usato il 4-3-3, non lo abbandonerà certo ora. Probabilmente verranno convocati sei giocatori, più uno che possa essere un jolly sia nei tre d'attacco che in quelli di centrocampo. Sicuramente i tre titolari ci sono già: Verratti, Jorginho e Barella. I tre che hanno portato la nave azzurra a qualificarsi senza problemi. Poi Pellegrini, della Roma, e Locatelli sembrano particolarmente ispirati nell'ultimo periodo, anche in maglia azzurra, quindi non dovrebbero avere grossi problemi.

I DUBBI -

Così se i cinque sono già praticamente stati scelti, il sesto potrebbe venire di conseguenza, perché Stefano Sensi al suo arrivo all'Inter sembrava un giocatore perfetto per entrare nella Nazionale. Troppi infortuni e qualche problemino di troppo, dunque potrebbe anche esserci spazio per Bryan Cristante. In questa dicotomia si gioca il sesto posto, al netto delle ottime prestazioni di Roberto Soriano o di Rolando Mandragora. Sandro Tonali è entrato nelle scelte ed è uscito quasi subito, quindi non sarà una opzione.

LE SORPRESE -

Come ruolo di raccordo fra centrocampo e attacco ci potrebbe essere un exploit. Detto che Zaniolo potrebbe essere la scelta perfetta, dall'altro lato probabilmente non sarà così per la questione infortuni. Così è da capire se verrà chiamato Bernardeschi come centrocampista - visto che può fare tutti i ruoli - oppure se verrà scelto uno fra Castrovilli della Fiorentina o Pessina dell'Atalanta. Non sarà una scelta semplice, eventualmente.

I sicuri

Verratti, Jorginho, Barella, Locatelli, Pellegrini.

