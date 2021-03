Ci pensa Brozo! Dalla Lazio all'Atalanta, i salvataggi sulla linea sono Epic

Marcelo Brozovic è diventato un calciatore assolutamente imprescindibile per l'Inter e da Spalletti in poi, ha fatto un salto di qualità assolutamente tangibile diventando un calciatore di primissimo livello: la crescita difensiva è testimoniata anche da una curiosa statistica. A fine primo tempo della sfida con l'Atalanta il centrocampista croato ha salvato sulla linea su colpo di testa da corner, il primo salvataggio della porta nerazzurra in questa stagione: l'ultimo, datato 16 febbraio (Lazio-Inter, ndr), era proprio di "Brozo"! Una sorta di specialista in questo particolare, ma fondamentale, tipo di giocata.