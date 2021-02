I club europei incontrano l'UEFA: sul tavolo il progetto della riforma della Champions League

vedi letture

Oggi si terrà un incontro "a distanza" tra i club dei principali campionati europei e la UEFA per discutere sull'idea di introdurre un nuovo format per la Champions League. In agenda c'è soprattutto l'ampliamento della fase a gironi, con più partite previste prima di arrivare alla fase eliminatoria.

Il dibattito, aperto per scongiurare il pericolo della nascita di una SuperLega, si sta concentrando sull'eliminazione del formato degli otto gironi da quattro squadre, che giocano tre partite in casa e altrettante in trasferta. Un sistema che ha portato molto spesso le formazioni più forti a qualificarsi con una o due match d'anticipo. La UEFA sta valutando la possibilità di far disputare a ciascuno dei 36 club (quindi 4 in più rispetto a quelli attualmente presenti) ben dieci partite contro avversari di fasce diverse in base al ranking, con una classifica unica: a quel punto, a qualificarsi sarebbero le formazioni che otterrebbero i risultati migliori. Il nuovo piano, ribattezzato "modello svizzero", è stato approvato da Andrea Agnelli , direttore dell'ECA e presidente della Juventus,. Le sfide non giocherebbero nei fine settimana, per non andare a intaccare la struttura dei campionati.