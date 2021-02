Derby Scudetto - Posti virtuali e raduno della Curva: la sfida vista dal tifoso del Milan

Tutto il mondo guarderà Milan-Inter, in programma oggi alle 15.00 allo stadio San Siro, la sfida scudetto che dirà molto sul campionato delle due milanesi. Un match d’altri tempi, perché erano anni che le due formazioni di Milano non si contendevano il titolo in campionato. E sarà un peccato capitale osservare lo stadio vuoto a causa delle misure anti Covid. Non ci sarà la solita spettacolare cornice di pubblico a scaldare l'atmosfera, ma per la gara odierna il Milan ha lanciato una speciale iniziativa per coinvolgere i suoi tifosi. Con l'iniziativa Derby Together il club rossonero ha chiamato a raccolta gli oltre 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro: acquistando i virtual ticket personalizzati per la partita, i tifosi avranno la possibilità di affiancare Fondazione Milan nel progetto "Assist" a sostegno delle fasce più fragili colpite dall'impatto sociale ed economico in questi mesi difficili. Molti tifosi hanno aderito all’iniziativa acquistando biglietti virtuali (quasi 30 mila) sia per dare un contributo simbolico per stare accanto alla propria squadra, ma soprattutto per uno scopo benefico.

Oltre all’iniziativa a distanza, ci sarà anche il supporto della Curva Sud che ieri ha incitato la squadra a Milanello con cori e lo striscione: "90 minuti all'assalto: il derby si vince", e oggi presenzierà nei pressi dello stadio all’arrivo del pullman rossonero. Nei giorni scorsi i tifosi si sono dati appuntamento al cancello 14 della struttura sportiva per incitare e accogliere la squadra poco prima del fischio d’inizio, e manifestare vicinanza e affetto nei confronti del gruppo allenato da Stefano Pioli. Il derby è sempre la gara più speciale dell’anno e quest’anno ha un sapore diverso per i tifosi milanisti.