I dieci contratti in scadenza più caldi della Liga: da Messi a Ramos, Modric e Puig

Quando in scadenza vanno i capitani di Barcellona e Real Madrid, un Pallone d'Oro e il futuro del centrocampo della Spagna, ecco che la palma di lega con le scadenze estive più delicate non può che andare alla Liga. Questi i dieci nomi scelti da Tuttomercatoweb.com

Lionel Messi Il Re delle scadenze. Di ogni tempo, probabilmente. Dopo il caso della scorsa estate, osserverà l'esito delle elezioni e deciderà il futuro. Può andare ovunque, ma ha deciso che un giorno vorrà anche giocare in MLS.

Sergio Ramos Florentino Perez vorrebbe blindarlo ma ridurne il maxi ingaggio. Ramos non s'arrende, anche se proposte così faraoniche non sono arrivate. Però è potenzialmente il miglior difensore al mondo tra gli svincolati.

Riqui Puig Il futuro del centrocampo della Spagna, novello Xavi Hernandez, in scadenza col Barcellona. I catalani, però, vogliono provare a blindarlo a lungo in Blaugrana. E dovrebbero farcela.

Luka Modric Dentro al suo animo, avrebbe sperato di vedersi riconosciuto un rinnovo già tempo addietro. Così non è stato. In bilico il suo futuro al Real Madrid, richieste fuori mercato permettendo è un potenziale obiettivo per tutte le squadre.

Franco Vazquez Il Mudo lascerà il Siviglia, sembra fuor di dubbio. E potrebbe farlo già a gennaio, visto che soprattutto in Serie A, ma non solo, c'è la fila fuori dalla porta dell'argentino per prenderlo.

Tomas Vaclik Il portiere ceco del Siviglia si libererà in estate. Con tutta probabilità cercherà una nuova avventura, a trentuno anni potrebbe essere un'opportunità per molti.

Rui Silva Il Granada non è più una sorpresa ma il portiere portoghese rischia di essere un caso. In scadenza, da capire se resterà: gli andalusi faranno carte false per tenerlo.

Lucas Vazquez Il canterano del Madrid potrebbe andarsene a breve giro di posta. Forse già a gennaio, certamente in estate. Dopo tante stagioni, sembra conclusa l'avventura del ventinovenne al Real.

Raul Garcia Icona dell'Athletic Club, il trequartista dei baschi è in scadenza in estate. Tutta la vita in pratica alla società biancorossa, si siederà a fine stagione insieme al club e deciderà se andare avanti insieme o se osare, provando un'avventura altrove

Kevin Gameiro A trentatre anni è al bivio della carriera. Ha estimatori, da sempre, in tante leghe. Al Valencia sta vivendo una stagione complicatissima come tutta la squadra, quartultima in campionato.