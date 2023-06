ESPN - Lazio e Atalanta puntano il gioiello brasiliano Reinier: il Real lo cede in prestito

Lazio e Atalanta puntano il gioiellino brasiliano Reinier. A lanciare l'indiscrezione di mercato è l'emittente ESPN, secondo la quale le due squadre italiane avrebbero messo nel mirino il trequartista di proprietà del Real Madrid. 21 anni, Reinier è reduce da un prestito con poco minutaggio al Girona ed è intenzionato a restare in Europa.

Il classe 2002 sembra destinato a partire nuovamente in prestito, visto che al Real non c'è spazio per lui.