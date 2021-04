Giochisti o risultatisti? Lo sfogo di Conte riapre il dibattito: il tecnico dell'Inter s'è schierato

Giochisti o risultatisti? Il tema è tornato d'attualità nella serata di ieri, dopo che Antonio Conte - al termine della gara vinta 2-1 contro il Sassuolo che ha portato la sua Inter a +11 sul Milan secondo in classifica - ha rivendicato l'importanza della vittoria anche a costo di mettere in secondo piano il bel gioco.

"Per quanto riguarda l'estetica credo che l'Inter abbia giocato anche ottime gare - ha detto Conte ieri sera -. Noi abbiamo fatto una Champions importante, recuperando anche col Real Madrid dallo 0-2 al 2-2 e abbiamo vinto in casa del 'Gladbach disputato una gran bella partita, ma del gioco mostrato non è fregato nulla a nessuno. Poi alla fine tutti sono bravi a parlare di bel gioco, ma ciò che resta è che sei uscito dalla Champions... Noi abbiamo un obiettivo e l'estetica se arriva è bene, altrimenti amen, l'importante è lo Scudetto. Per l'estetica, poi andiamo tutti a un centro estetico e faremo un lifting".

