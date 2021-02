I volti nuovi: alla scoperta di Pellè. Domani la firma col Parma, 100 gol dopo l'ultima volta

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

In origine, a inizio mercato, era più che un'idea per Juventus e Inter. Le dinamiche di mercato hanno poi portato ad altre considerazioni, ma il futuro di Graziano Pellè sarà comunque in Serie A. Il Parma infatti, nelle ultimissime battute di mercato, ha convinto il centravanti ex Shandong Luneng e domani mattina sarà in città per le visite mediche e la firma sul contratto per i prossimi 6 mesi con opzione sulla stagione successiva.

Da Parma a Parma - L'ultima volta che l'ex centravanti azzurro aveva giocato in Italia era stato proprio con la maglia del Parma, all'inizio del 2012-2013. Da lì era andato a cercar fortune in Olanda, al Feyenoord. In Inghilterra, al Southampton. E quindi in Cina. 8 anni vissuti da italiano all'estero che gli hanno portato in dote oltre 100 gol, di cui 51 nell'ultima esperienza allo Shandong.

Nome Graziano Pellè

Arriva da Svincolato

Squadra attuale Parma

Ruolo Attaccante centrale