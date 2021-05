I voti alla Serie A - Udinese, stagione impressionante di De Paul. Nuytinck garanzia

vedi letture

Nell'Udinese che si salva in anticipo spicca il rendimento di Rodrigo De Paul. L'argentino in questa stagione ha raggiunto la piena maturità, distinguendosi sempre come il giocatore in più degli uomini di Gotti e dimostrando di essere pronto per un salto in una big. Molto bene Bram Nuytinck, frenato solo da qualche stop per infortunio ma affidabilissimo. Bene il Pereyra-bis e Musso si conferma portiere di grande affidabilità. Sfortunato Pussetto, che prima del grave infortunio era fra i migliori dei bianconeri. Problemi fisici che hanno fortemente condizionato Deulofeu, fuori dai giochi da febbraio. Queste le medie voto dei giocatori friulani al termine di questo campionato:

Più del 50% delle presenze a voto

6,49 DE PAUL

6,24 NUYTINCK

6,05 PEREYRA

6,03 MUSSO

6,00 BONIFAZI

5,96 MOLINA

5,89 ARSLAN

5,88 SAMIR

5,84 STRYGER LARSEN

5,80 WALACE

5,80 BECAO

5,80 OKAKA

5,70 ZEGELAAR

Meno del 50% delle presenze a voto

6,18 PUSSETTO

6,05 DEULOFEU

6,00 BRAAF

6,00 OUWEJAN

6,00 PALUMBO

5,90 MAKENGO

5,86 NESTOROVSKI

5,77 DE MAIO

5,77 LLORENTE

5,75 COULIBALY

5,75 NICOLAS

5,70 FORESTIERI

5,50 JAJALO

5,50 MATOS

5,50 SCUFFET

5,50 TER AVEST