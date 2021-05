Il Giornale - Juventus, dire addio a Pirlo per Gattuso sarebbe un nuovo azzardo

"Pirlo è il grande dubbio della Juventus" scrive oggi Il Giornale visto che dopo la vittoria della Coppa Italia, il suo addio pare meno scontato. Cambiare il quarto allenatore in quattro anni darebbe l'idea di una società smarrita che di colpo ha perso tutte le sue certezze. Pirlo è stato anche un ottimo parafulmine e qualche idea è stata anche funzionale, tipo l'ultima di schierare Kulusevski al fianco di Ronaldo. "Poi per fare spazio a chi?" si chiede il quotidiano: un conto sarebbe dire addio per l'arrivo di Zidane o al limite il ritorno di Allegri. Un altro, l'arrivo di uno tra Gattuso, Mihajlovic o Gasperini, che potrebbero rivelarsi fin da subito un nuovo azzardo, assolutamente non necessario per la Vecchia Signora.