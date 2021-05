Il punto sulla Bundesliga - Lewandowski come Muller, che lotta per non retrocedere

Penultima giornata in Bundesliga che va in archivio con il pareggio del Bayern Monaco, ormai campione di Germania. C'è da segnalare, però, il primato di Lewandowski che segna 40 reti in stagione come Gerd Muller. Pareggio tra Lipsia e Wolfsburg con i biancoverdi che si fanno riprendere dal Borussia Dortmund al terzo posto in classifca. Clamoroso passo falso dell'Eintracht Francoforte che perde 4-3 contro lo Schalke 04, ormai retrocesso. Lotta furibonda in coda: Colonia a 30 non va al di là del pari contro l'Hertha Berlino, mentre l'Arminia Bielefeld pareggia 1-1 contro l'Hoffenheim. Fa peggio il Werder Brema che perde 2-0 contro l'Augsburg.

Risultati

Augsburg-Werder Brema 2-0 (57' Khedira, 89' Caligiuri

Arminia Bielefeld-Hoffenheim 1-1 (5' Kramaric, 23' Voglsammer)

Friburgo-Bayern Monaco 2-2 (26' Lewandowski, 29' Gulde, 53' Sane, 82' Gunter)

Hertha Berlino-Colonia 0-0

Bayer Leverkusen-Union Berlino 1-1 (27' Wirtz, 73' Pohjanpalo)

Borussia Mönchengladbach-Stoccarda 1-2 (45' Stindl, 72' Endo, 77' Stenzel)

Schalke 04-Eintracht Francoforte 4-3 (15' Huntelaar, 29', 72' Silva, 51' Ndicka, 52' Idrizi, 60' Flick, 64' Hoppe

Mainz-Borussia Dortmund 1-3 (23' Guerreiro, 42' Reus, 80' Brandt)

Lipsia-Wolfsburg 2-2 (12', 45' Philipp, 51' Kluivert, 78' Sabitzer)

Classifica

Bayern Monaco 75

Lipsia 65

Borussia Dortmund 61

Wolfsburg 61

Eintracht Francoforte 57

Bayer Leverkusen 52

Union Berlino 47

Borussia Mönchengladbach 46

Stoccarda 45

Friburgo 45

Hoffenheim 40

Augsburg 36

Mainz 36

Hertha Berlino 35

Werder Brema 31

Arminia Bielefeld 31

Colonia 30

Schalke 04 16

Verdetti

Campione di Germania: Bayern Monaco

Qualificate in Champions League: Bayern Monaco, Lipsia

Qualificate in Europa League: Eintracht Francoforte

Retrocesse: Schalke 04