Independent: "Agnelli farebbe bene a pensare al suo mestiere. Peggior esempio di diritto divino"

Il quotiidano inglese Independent si scaglia contro la Juventus, dopo l'eliminazione in Champions League, visto anche il nuovo intervento del presidente bianconero nei confronti delle coppe europee. “Forse, Andrea Agnelli invece di riordinare il calcio europeo a favore del suo club farebbe meglio a concentrarsi sul suo mestiere: costruire una squadra come si deve. In pochi anni la Juventus è passata dall’essere uno dei club meglio gestiti in Europa al peggior esempio di diritto divino. Incapaci di vincere la Champions, pensano di cambiare le regole a loro favore” le parole riportare da Il Corriere dello Sport.