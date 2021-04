La Repubblica - La Juve ha accolto con fastidio il ko di Ronaldo. Rapporto sempre più freddo

La Juventus ha accolto con fastidio l'indisponibilità di Cristiano Ronaldo per la gara di oggi contro l'Atalanta. Un "problemino" - come scrive La Repubblica - che lo costringerà a saltare una gara fondamentale per la corsa Champions della Vecchia Signora. La decisione è stata presa interamente dal portoghese, come sempre del resto. Ieri CR7 non ha nemmeno tentato il recupero, non badando al fatto che oggi i bianconeri avranno solo Felix Correia come riserva dell'accoppiata composta da Morata e Dybala. Un rapporto sempre più freddo quello tra il campione e il suo club, che la Juve dovrà gestire da qui alla fine del campionato e poi chissà.