La Stampa - Stupore Juve: polemiche su Cuadrado-Perisic, meno sul rosso a Bentancur

Juventus-Inter, come spesso accade, ha avuto un codazzo polemico legato alle decisioni arbitrali. Una gestione, quella di Calvarese, che è stata giudicata in maniera negativa dagli addetti ai lavori, anche se le critiche si sono infine concentrate soprattutto sul rigore concesso all’ultimo ai bianconeri per il contatto tra Cuadrado e Perisic. Una vicenda che, riporta La Stampa, è vista con stupore dal club bianconero. La Juventus, riporta il quotidiano torinese, non commenta ufficialmente, ma tra i muri della Continassa c’è un po’ di sorpresa su come molte analisi si siano concentrate su quell’episodio senza soffermarsi sull’altrettanto discutibile espulsione di Bentancur che ha portato i bianconeri a giocare quasi tutto il secondo in inferiorità numerica.