Le pagelle di Depaoli: potrebbe prendersi qualche licenza in più. Viene saltato da Damsgaard

vedi letture

Esordio dal primo minuto per l'ex Atalanta, contro i suoi vecchi compagni della Sampdoria. È però l'anello debole della retroguardia del Benevento, timido in fase di spinta e, con pochi pericoli, forse potrebbe prendersi qualche azzardo in più. Viene saltato a turno da Jankto, Keita e soprattutto Damsgaard: in questo caso si sviluppa il gol blucerchiato.

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 6