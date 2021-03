Le pagelle di Gasperini: voti sull'altalena, sicuramente non è contento

vedi letture

Giocare alla pari con la prima in classifica, sovrastarla con il gioco e uscire dal campo con zero punti. Così Gian Piero Gasperini non può essere contento della serata di San Siro perché sancisce - oramai definitivamente - il tramonto dell'idea Scudetto. Se è vero che la sua Atalanta si fa preferire per la mole di gioco espresso, dall'altra parte non è pugilato e non si vince ai punti. Imposta la gara come Conte, cioè con un centrocampista in più: il cambio di Malinovskyi con Ilicic non porta i frutti sperati, gli altri arrivano quando la partita è già indirizzata, nonostante un assalto a Fort Apache. Ampia gamma di voti, dai 7 del Corriere dello Sport ai 5,5 di Tuttosport.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6