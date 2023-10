Le pagelle di Ancelotti: gli davano del pazzo, ha avuto (ancora) ragione lui

Carlo Ancelotti torna a Napoli e si prende tre punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi, già messa in discesa con due vittorie su due. "Porta a casa l'intera posta in palio in una partita complicata, rognosa e ricca di colpi di scena. Gestisce il possesso, soffre in alcune fasi della sfida ma si affida ai suoi campioni. Le giocate dei singoli al Maradona hanno fatto la differenza", è la pagella di TMW, mentre Tuttosport si sofferma proprio sull'importanza della vittoria in ottica classifica: "Il suo Real ha classe e giocatori di livello. E questo basta per tornare a Madrid con un +3 in classifica".

Molto interessante la chiave di lettura del Corriere dello Sport, che si sofferma sulla assenza di un vero sostituto di Benzema in squadra: "Il primo tempo del Real Madrid è il manifesto di come una squadra debba stare in campo. In estate ha avuto Bellingham e non ha richiesto un ricambio di Benzema. Lo davano per pazzo, ma quando hai un giocatore come l’inglese allora scatta il modulo ad albero di Natale e non c’è nessuno che possa fiatare".

I VOTI

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7