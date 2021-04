Le pagelle di Barba: parte male, finisce peggio. Serata da dimenticare

vedi letture

Un autogol di Federico Barba consente al Sassuolo di battere il Benevento e rimanda la salvezza dei sanniti. Il difensore di Inzaghi è stato sfortunato sull’assalto di Boga, quando ha messo alle spalle di Montipò, ma già nei minuti iniziali si era reso protagonista di una grave leggerezza in disimpegno. “Un errore in avvio ma Lopez perdona - scrive Tuttosport - non gli va altrettanto bene sull’assolo di Boga”. 5 anche per La Gazzetta dello Sport: “Serata cominciata male e continuata peggio”. 4,5 sull’edizione beneventana de Il Mattino: “Partita da dimenticare. Ingenuo e poco reattivo sull’autorete”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4,5