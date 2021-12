Le pagelle di Borja Mayoral: corricchia intorno ad Abraham. Prestazione impalpabile

Il colpo di tacco illuminante con cui aveva segnato in Conference League contro il CSKA Sofia è stato uno specchietto per le allodole da parte di Borja Mayoral visto che alla prima da titolare in campionato nella vittoria per 2-0 contro lo Spezia, non si vede mai e non ripaga la fiducia di Mourinho. La Gazzetta dello Sport scrive: "Meno brillante rispetto a Sofia, fatica nelle giocate e negli uno-due". Per il Corriere dello Sport risulta "inevitabilmente spaesato" alla prima gara giocata dal 1' in Serie A in questa stagione. Il Messaggero boccia la sua prestazione scrivendo: "Un piumino di cipria che corricchia qua e là intorno ad Abraham senza avere la qualità e l'impeto atletico che servirebbe per entrare nella difesa dello Spezia". La definizione della sua prestazione è "impalpabile". Vocegiallorossa sottolinea un grave errore su regalo di Provedel e poi conferma i troppi errori sia nel primo che nel secondo tempo. TMW infine: "José Mourinho gli concede la fiducia dal primo minuto al fianco di Abraham ma dopo un inizio incoraggiante scende di tono senza creare spunti nella fase realizzativa".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 5

VoceGiallorossa: 5,5