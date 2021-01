Le pagelle di Di Francesco: ancora una sconfitta, per il Cagliari è crisi nera

Il Milan è una brutta bestia da domare, ma il Cagliari di Eusebio Di Francesco non ci è andato neanche vicino e anzi ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva, che mette seriamente a rischio la panchina del tecnico ex Roma. Voto 5 su tutti i principali osservatori. La Gazzetta dello Sport: “La striscia di sconfitte comincia a essere davvero troppo lunga”. Così Tuttosport: “Mostra di avere paura degli avversari, tenta il tutto per tutto in ritardo”. Infine, il Corriere dello Sport: “Quinta sconfitta di fila, è crisi nera”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5