Le pagelle di Di Maria: un fantasma, la luce non si accende praticamente mai

Pioggia di 5 per la prova di Angel Di Maria al suo ritorno in Italia. A San Siro il Fideo non brilla e di certo ad oggi i tifosi della Juventus non lo rimpiangeranno granché: "Ritorna a San Siro il Fideo che però non ha mai avuto l’occasione per rendersi realmente pericoloso. Non si vede praticamente mai nella manovra della squadra di Schmidt e la luce difficilmente si accende", la pagella di TMW. Per la Gazzetta è "un fantasma, si nota solo per un angolo sulla traversa".

"L’uomo più atteso tra i lusitani stecca a San Siro dopo aver iniziato la stagione da protagonista. Su uno dei rarissimi strappi finisce per farsi male alla gamba sinistra e deve uscire", scrive il Corriere dello Sport. Sulle stesse note il commento de L'Interista: "Non pervenuto. Non le manda a dire a Bastoni per alcuni contrasti a detta sua più fallosi che ruvidi. Ma il Fideo è spesso costretto a rialzarsi da terra e rincorrere i nerazzurri in fuga dall’altra parte. Desaparecido dalla serata delle grandi occasioni".

I VOTI

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

L'Interista: Di Maria 5