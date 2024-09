Le pagelle di Dia: colpisce l'Hellas alla prima occasione con un tocco da bomber

Nemmeno trascorsi cinque minuti sul cronometro che timbra e porta in vantaggio la sua Lazio. Boulaye Dia ha sbloccato il risultato contro il Verona nel match di ieri sera. "Colpisce alla prima occasione con tocco da bomber - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. È la chiave per far rullare il gioco d’attacco". "Il vero peccato è che - l'analisi di Tuttosport - abbia perso un anno facendo i capricci a Salerno. Baroni lo ha subito messo al centro del progetto: mossa vincente. Il suo senso del gol lo ripaga sempre".

"Pistola fumante, la sua - scrive il Corriere dello Sport -. Il gol con tanto di dribbling, mangiandosi i birilli, il secondo di fila. Colpi e visione di gioco, ha aiutato ad orchestrare nel primo tempo, si è aggiunto alla trincea nel secondo, quando Montipò gli ha tolto il bis e ha servito un pallone d’oro a Zaccagni". Questo il commento di TMW: "Tecnicamente c'è, tatticamente adesso pure. La scelta di Baroni paga eccome, l'ex Salernitana è il trascinatore della squadra. E non solo per il gol e per il fatto che praticamente tutte le azioni migliori vedano la sua partecipazione, ma anche per l'impegno in fase di non possesso. Prestazione totale".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Lalaziosiamonoi.it: 7