Le pagelle di Dierckx - Boga gli fa girare la testa: il giovane belga sbanda e regala due gol

vedi letture

Un girone dopo il suo esordio tra i professionisti, il giovanissimo Daan Dierckx soffre la verve di Boga, che lo mette in difficoltà negli uno contro uno. A metà primo tempo rischia la frittata perdendo un pallone sanguinoso a pochi metri dalla sua area su pressing di Locatelli, che per sua fortuna sbaglia la verticalizzazione. L’errore sembra scuoterlo e di lì in poi gioca una gara diligente senza sbavature, prima però di entrare nel vortice in occasione del secondo e del terzo gol del Sassuolo, in cui copre male in marcatura. "Clamorosi errori in marcatura. Soprattutto su Defrel", rincara la dose pure La Gazzetta dello Sport. Il difensore belga è solo un classe 2003 e ha quindi tutte le attenuanti del caso, ma la sua prova contro il Sassuolo non è stata sicuramente all'altezza (bocciatura unanime, fatta eccezione per Tuttosport).

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

ParmaLive: 5