ufficiale Parma, ceduto Dierckx a titolo definitivo. Il giovane difensore torna in Belgio

Addio a titolo definitivo al Parma e all'Italia per il giovane difensore centrale belga Daan Dierckx (20 anni), atteso adesso da un ritorno in patria. Ufficializzato nelle scorse ore il suo trasferimento allo Standard Liegi, nel quale inizialmente militerà con la squadra B in Challenger League, la seconda serie del paese. Ecco di seguito il comunicato della sua avvenuta cessione da parte del Parma:

"Parma Calcio comunica che il difensore Daan Dierckx è stato ceduto a titolo definitivo al Royal Standard de Liège. Dierckx, arrivato a Parma nel gennaio 2021, proseguirà la sua carriera con un club di grande tradizione belga, come lo Standard de Liège. Il nostro Club augura a lui il meglio per il futuro".