Le pagelle di Dumfries: tragicomico quando tira col sinistro. Viene meno la pazienza

Decisivo sia nel bene che nel male all'andata, Denzel Dumfries è stato una comparsa nella sconfitta casalinga dell'Inter contro il Monza, se non per le timide proteste legate a un rigore inesistente. 5 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Quando tira col sinistro nel secondo tempo viene fuori una roba da film tragicomico", un giudizio analogo a quello di Tuttosport ("La precisione quando crossa lascia molto a desiderare"). Il peggiore in campo per il Corriere dello Sport, che gli dà 4,5: "Ammucchia tanti crossi sbagliati. Vengono meno sia la sua fiducia che la pazienza di chi sta sugli spalti".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

L'Interista: 5