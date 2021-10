Le pagelle di Dzeko: elettroshock all'Inter con giocate che scoloriscono il ricordo di Lukaku

vedi letture

Edin Dzeko cambia l'Inter, cambia il risultato, cambia tutta la partita col Sassuolo. Un gol e un rigore procurato gli valgono la palma di MVP per noi di TMW così come per i quotidiani. "E' l'elettroshock a un'Inter dormiente con giocate che scoloriscono il ricordo di Lukaku", scrive La Gazzetta dello Sport. Per il Corriere dello Sport oggi "l'Inter non ne può fare a meno". Il Corriere della Sera scrive che l'ex Roma è già diventato "bomber e leader della squadra". Infine, Tuttosport sottolinea che è questo "il miglior modo per ricordare a Inzaghi che è lui il titolare".

I VOTI DI DZEKO

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Linterista.it: 8