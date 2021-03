Le pagelle di Eriksen: ora l’Inter non può farne a meno. In panchina sarebbe un delitto

Com’è cambiata la vita di Christian Eriksen. Nel successo sul Genoa, il centrocampista danese si conferma tra i migliori in campo nell’Inter. “Essenziale - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 6,5 - si fa sentire e corre sempre, più di tutti. Non è un solista ma parte importante del coro”. Più generosi sia il Corriere dello Sport (“Il vero Eriksen è questo. Rimandarlo in panchina sarebbe un delitto”) che Tuttosport: “Ora l’Inter non può più fare a meno di lui”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

FcInternews: 6,5