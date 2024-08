Le pagelle di Florian Thauvin: gol e assist, prestazione da campione del mondo

Come archiviare un rigore sbagliato alla prima di campionato? Per informazioni chiedere a Florian Thauvin, mattatore assoluto del match vinto dall'Udinese per 2-1 sulla Lazio. Il francese viene giudicato così dal Corriere dello Sport, che gli dà un bell'8: "Assist e gol. Il primo con un cross ad effetto, il secondo facendo birilli dei laziali, entrando in porta direttamente dal centrocampo. Coast to coast ronaldesco".

Valutazione leggermente più bassa, ma comunque molto positiva, da parte di TMW: "Una prova da campione del mondo, lo è stato nel 2018 e lo conferma stasera. Prima un assist da spellarsi le mani per Lucca, poi il coast to coast vincente per il raddoppio. Il rigore di Bologna è già un lontano ricordo. One man show.".

Le pagelle di Florian Thauvin

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7,5