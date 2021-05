Le pagelle di Gervinho: impalpabile per 90 minuti, giocatore in fase calante

Con la sconfitta sul campo del Torino è arrivata la matematica retrocessione del Parma. Il club Ducale retrocede dopo una stagione complicata, in cui è mancato l'apporto dei suoi uomini migliori, su tutti Gervinho, che sembra ormai essere l'ombra di quello straripante attaccante che aveva contribuito alle buone stagioni in A del Parma. L'ivoriani, impalpabile contro il Torino, è stato bocciato da tutti i quotidiani. "Nessun guizzo, giocatore in fase calante", scrive Tuttosport. Per TMW la prestazione di Gervinho è da 4,5 in pagella: " Impalpabile per novanta minuti. Non combina nulla".

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5