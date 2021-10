Le pagelle di Insigne: dimentica i tormenti e segna un gol da fenomeno

Lorenzo Insigne ha un futuro incerto ma il presente è ben chiaro a tutti: trascinatore del suo Napoli e guida scelta dal comandante Spalletti. Nel 3-0 contro il Legia Varsavia in Europa League è uno dei protagonisti assoluti con un gol e un assist al bacio per Osimhen. La Gazzetta dello Sport definisce "meraviglioso" il suo gol in controbalzo e poi aggiunge che "propone calcio di qualità da ogni angolo". Il Corriere dello Sport scrive che "l'amarezza dei rigori e il tormento del contratto spariscono al cospetto del destro che spacca la partita". Tuttosport sottolinea la sua uscita dal campo "acclamato" dal pubblico del "Maradona". Il Mattino scrive che il gol segnato è "da fenomeno" e aggiunge che per Spalletti è "inamovibile". TuttoNapoli scrive che sblocca una partita che poteva trasformarsi in uno "psicodramma europeo". Infine TMW definisce il gol segnato "un capolavoro d'ingegno, intuito, tecnica, precisione" e poi aggiunge che "Spalletti gli ha consegnato le chiavi delle fortune del Napoli".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 7,5