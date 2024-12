Le pagelle di Inzaghi - L'Inter ringhia al campionato, prova di forza titanica

vedi letture

L'Inter travolge la Lazio: 6-0 il punteggio finale all'Olimpico in favore dei nerazzurri. Simone Inzaghi è il grande artefice della prestazione, con valutazioni altissime sui quotidiani sportivi. Voto 8 da La Gazzetta dello Sport: "Non sa cosa sia la pressione. Quasi ci gioca su, appoggia i piedi come fosse un trampolino e poi decolla. Questa serata è figlia della gestione psicofisica dei primi quattro mesi di stagione".

Stesso voto da Tuttosport: "Trova i primi due gol sfruttando lo strapotere sulle palle inattive e il ‘gioco dei quinti’, dimostrando di aver preparato benissimo la partita per mettere in luce i difetti della Lazio. Nella ripresa poi è show". Voto 8 anche dal Corriere dello Sport: "Tutta la sua astuzia, la resistenza (iniziale), la potenza e la classe della vera Inter". Identico giudizio sul Corriere della Sera: "Notte di luna piena e riecco l’Inter mannara che ringhia in faccia al campionato. Un segnale che l’Inter voleva dare a tutti, prima di tutto a sé stessa. Forte e chiaro".

Anche per il portale specializzato L'Interista, il voto per Inzaghi è 8: "Jackpot all’Olimpico, la Lazio ammazza-Napoli viene massacrata con sei sassate. La sua Inter fa la voce grossa in campionato, in scia con Atalanta e Napoli. Capolavoro compiuto, Leverkusen spazzato via in un colpo".

Voto 9 invece nelle pagelle di TMW: "Torna con un pizzico di orgoglio, da campione d'Italia, davanti al ‘suo’ pubblico: è la chiusura di un cerchio rispetto al campionato interrotto dal Covid. Gli infortuni frenano la Lazio, ma quella della sua Inter è una prova di forza titanica: sei gol con sei marcatori diversi. Che messaggio al campionato!"

TuttoMercatoWeb: 9

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

L'Interista: 8