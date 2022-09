Le pagelle di Italiano - Prima ne cambia troppi (9 su 11), poi interviene tardi con le sostituzioni

"Il turnover non paga. Stupisce che, visto l'andazzo, non sia intervenuto prima con le sostituzioni". La Gazzetta dello Sport commenta così le scelte senza risultati di mister Vincenzo Italiano nella sconfitta patita ieri sera contro l'Udinese. Il tecnico della Fiorentina ha scelto la trasferta friulana come tappa di "riposo" tra i big match con Napoli e Juventus, cambiando ben nove undicesimi rispetto all'ultima uscita. Una strategia che non gli ha però minimamente sorriso: nel primo tempo la sua squadra è stata irriconoscibile e ha creato un pericolo soltanto grazie a un pallone da fermo. Nella ripresa la produzione offensiva è scomparsa invece come non mai e, al di là della sconfitta, il gol che manca da quattro partite adesso è un segnale davvero preoccupante. Italiano, così non va: tre 5 e un 5,5 in pagella.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

FirenzeViola: 5