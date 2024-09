Le pagelle di Lautaro: il risveglio del Toro, ritorno con doppietta da tre punti

vedi letture

Un centravanti non fa gol per diverse partite e poi ne fa più di uno in una gara sola: un classico del calcio. E' capitato così anche a Lautaro Martinez, protagonista assoluto del match vinto ieri dall'Inter per 2-3 a Udine. Il grande assente delle prime giornate di campionato torna, con una doppietta, il solito finalizzatore micidiale.

Non a caso, la quasi totalità delle testate opta per il 7,5 in pagella e per la palma di migliore in campo. Di seguito, a titolo di esempio, il giudizio di TMW: "Il gol che manca pesa come un macigno. Lo cerca e non lo trova, alla fine glielo regala Eupalla e nel giro di tre minuti (intervallo escluso) infila la doppietta, per togliere qualsiasi dubbio: si è sbloccato. Adesso, chissà, si guarderà indietro e noterà che, nonostante tutto il clamore, erano solo sei partite".

Leggermente più severa è La Gazzetta dello Sport, che preferisce dare 7 e giudica in questo modo la prova dell'argentino: "Parte malissimo fallendo un gol semplice e prosegue con altri errori. La carambola del 2-1 lo sblocca mentalmente. Bello il bis".

Le pagelle di Lautaro Martinez

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7,5