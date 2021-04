Le pagelle di Lautaro: il sinistro con cui fa 15 in campionato ha il rumore del campione

"Straordinaria la sventagliata millimetrica per Young in occasione dell'1-0", scriviamo su TMW per parlare della prestazione di Lautaro Martinez contro il Sassuolo. Un gesto tecnico passato in secondo piano visto il bellissimo gol che è valso il momentaneo 2-0, ma che fotografa al meglio la crescita del Toro nella scelta delle giocate. Per la Gazzetta, "il sinistro secco con cui fa 15 in campionato fa quel rumore di quando senti calciare un campione". "Ormai è un top player", sentenzia il Corriere dello Sport, per il Corriere della Sera invece si tratta dell'ennesimo match da "attaccante totale".

Le pagelle di Lautaro

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7