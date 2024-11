Le pagelle di Leao - Il paradosso è che quando lui trova la rete il Milan si perde

Prestazione con lode per Rafael Leao, ma la gara del portoghese non è servita a salvare il Milan dal 3-3 contro il Cagliari: "Molto bene a Madrid, molto bene anche a Cagliari. Il paradosso è che quando lui trova la rete il Milan si perde", si legge sul giudizio de La Gazzetta dello Sport. Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "Sfrutta l'onda lunga di Madrid e torna a segnare in campionato dopo due mesi. Il primo è un tocco sotto per palati fini, il secondo velocità e forza fisica".

Giudizio positivo anche per Milan News: "Sventra il Cagliari non appena il Milan – non a caso – riesce a trovare gli spazi nella fase difensiva della squadra di Nicola. Reijnders gli apparecchia la tavola con un bel lob che lui mette in porta con un esterno dolcissimo. Per il secondo gol personale, invece, si mette in mezzo ai due centrali del Cagliari e approfitta della palla meravigliosa di Fofana per arrivare davanti a Sherri, accomodarlo a terra e mettere il pallone in porta. Entra anche nell’azione del gol del 2-3. È sempre il pericolo numero uno, per tutti". Giudizio sopra il 7 anche per quanto riguarda TMW: "Rafa is back! "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova": scomodiamo Agatha Christie per confermare, sul campo, che il portoghese è tornato - o ha finalmente iniziato - a incidere. Due reti, una più bella dell'altra, e quella sensazione di pericolo costante che solo i campioni sanno trasmettere agli avversari. Con e senza palla".

Le pagelle di Rafael Leao

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7

Milan News: 7,5