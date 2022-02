Le pagelle di Lobotka: il rigenerato, Spalletti ha forgiato un play preciso e continuo

Un giocatore completamente ritrovato, una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Stanislav Lobotka ha preso in mano il centrocampo del Napoli e non ha nessuna intenzione di mollare. Anche al Penzo, contro il Venezia, è stato fra i migliori, voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Il rigenerato. Spalletti ha forgiato un play preciso e continuo". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Su livelli spaziali, nonostante la gabbia intorno: ha il dominio delle situazioni e va persino a staccare di testa nella propria area".

Voto 7 anche su Tuttosport: "È uno degli uomini più pericolosi del Napoli, riesce sempre a inventare qualcosa. Ha idee, classe e indubbio talento". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Pallone incollato al piede, non lo perde mai, neanche nel traffico. Un professore. Dal suo piede nascono i principali pericoli per il Venezia. Provvidenziale una chiusura in area nel primo tempo".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7