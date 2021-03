Le pagelle di Locatelli: lanci ok e sette recupero. Meno appariscente, ma fa gioco

Manuel Locatelli ha la personalità per condurre il gioco in cabina di comando e lo fa senza troppi vezzi. Provoca un rigore, il VAR interviene in suo soccorso. Ma è comunque tra i migiori del Sassuolo nella sconfitta sul campo dell'Udinese. Sufficiente la sua prova per La Gazzetta dello Sport: un paio di lanci ok e sette recuperi nella sua partita. Stesso voto da Tuttosport: "Meno appariscente del solito, ma fa comunque gioco".

I VOTI DI LOCATELLI

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6