Le pagelle di Lukaku: costruttore di sogni e totalizzante. E' l'uomo copertina dell'Inter

vedi letture

Il solito, devastante, Romelu Lukaku. Il gol dell'1-0 prima dell'assist per il 2-0, nel mezzo tanta lotta, sportellate e tocchi di qualità. La Gazzetta invita a "riguardare come scatta per andare a prendere posizione sull'1-0, dopo aver aperto per Young", definendolo come "costruttore di sogni". Per Tuttosport è "la solita grande partita da luminosissimo faro nelle ripartenze", per il Corriere della Sera è "al solito totalizzante". Di fatto, proprio Big Rom l'uomo copertina di un'Inter che si avvicina a grandi falcate allo Scudetto.

Le pagelle di Lukaku

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7,5