Le pagelle di M. Thuram: da fantascienza, si guadagna il rigore che sblocca il match

Il gol non arriva ma non importa. Prestazione di sostanza per Marcus Thuram con accelerazioni e strappi che mettono in difficoltà la difesa del Monaco nel match di ieri sera a San Siro. "Da fantascienza - riporta la Gazzetta dello Sport - il suo impatto sulla partita. Conquista il rigore, manda al bar Mawissa, mette in porta Dimarco: imprendibile". "Pronti via e prende il rigore di astuzia (frena e si fa tamponare) - analizza l'edizione odierna di Tuttosport - quindi all’11 sorprende Mawissa che si fa cacciare per frenarlo. Quando si dice, decisivo negli episodi".

"Quando innesta le marce alte sembra tarantolato - scrive invece il Corriere dello Sport oggi in edicola - senza che nessuno riesca a stopparlo. Si procura il rigore, causa l’espulsione di Mawissa e per tutto il tempo fa vedere le streghe agli avversari e al suo ex allenatore". Questo, infine, il commento di TMW: "Spacca subito la non proprio irresistibile difesa monegasca: nel primo quarto d'ora conquista un rigore e fa espellere Mawissa. Galoppa dove gli pare, nelle praterie offerte dagli avversari: il gol gli resta in canna, ma stasera è un dettaglio".

