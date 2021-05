Le pagelle di Malinovskyi: nel suo destino c’è giustiziare la Juventus. Incubo per i bianconeri

Ruslan Malinovskyi ancora a segno contro la Juventus, anche se questa volta non è bastato all’Atalanta per avere ragione dei bianconeri. Il centrocampista ucraino, comunque, continua a vivere il suo magic moment, siglando la rete del momentaneo 1-1. “Ha nel destino giustiziare la Juve e non sbaglia”, scrive La Gazzetta dello Sport. Il voto più alto è il 7 di Tuttosport: “Fredda Buffon con un tiro secco che rimette l’Atalanta in partita”. Il più basso, il 6 del Corriere dello Sport: “Non si vede per 40 minuti. Ma al momento giusto ecco il suo sinistro, secco, preciso e vincente. Incubo per la Juve”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7