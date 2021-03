Le pagelle di Milenkovic: tutto ok, poi perde Nestorovski. Bastava stargli appiccicato

vedi letture

Un pareggio con l’Udinese non avrebbe risollevato le sorti della Fiorentina, ma sarebbe stato pur sempre meglio di una sconfitta. Decisivo, in tal senso, l’errore finale di Nikola Milenkovic, che a gara quasi finita si scorda Nestorovski al centro dell'area e consegna la vittoria nelle mani dell'Udinese. Dei tre quotidiani sportivi, il voto più positivo è il 5 di Tuttosport (“Gara ok fino a quando perde Nestorovski”). Si scende a 4,5 sulle pagine della Gazzetta (“Sorpreso dal taglio di Stryger Larsen e soprattutto si perde Nestorovski nell’azione decisiva”) e del Corriere dello Sport (“Ha 12 cm più di Nestorovski, basterebbe stare appiccicato al macedone per evitare guai”).

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

FirenzeViola: 5