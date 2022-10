Le pagelle di Milinkovic-Savic: si specchia nel suo talento, ma non entra in partita

Turno di riposo per Sergej Milinkovic-Savic, sostituito dopo un'ora da Sarri ma mai in partita. Troppe volte anticipato dalla forza e dalla foga dei centrocampisti austriaci, è deludente e perde troppi palloni per essere lui. Troppo superficiale, quasi da dr Jekyll con lo Spezia a mr Hyde con lo Sturm Graz. Nessuno gli dà nemmeno l'onore della quasi sufficienza, per tutti è dal 5 in giù.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5