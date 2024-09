Le pagelle di Morata: dà il via alla goleada, ma fa anche tanto lavoro sporco

Le grandi squadre devono per forza avere un grande centravanti, che non si limita solo a fare gol. Da questo punto di vista, certamente il Milan può dormire sonni tranquilli. Oltre ad un Abraham che sta guadagnando spazio sia in campo che nel cuore dei tifosi, Fonseca può contare su un Alvaro Morata che - dopo i problemi fisici di inizio stagione - sta imponendo il suo status di centravanti di livello internazionale.

Contro il Lecce, schierato ancora in coppia con l'inglese ex Roma, ha lavorato per i compagni ma ha anche fatto quello che si chiede ai bomber: sbloccare un match che si stava facendo insidioso. Per La Gazzetta dello Sport - e non solo - è stato il migliore in campo: "Recuperato all’ultimo dopo un fastidio accusato giovedì, sblocca il risultato e fa un grande lavoro in fase di non possesso. Sostituito tra gli applausi".

Giudizio positivo anche da parte di TMW, unica testata a dargli 7 insieme a La Repubblica (le altre tutte 7,5): "E pensare che non doveva neanche giocare per una contusione... A sorpresa c'è dall'inizio e al solito si fa sentire: il gol, da bomber, che apre le marcature, tanti movimenti decisivi per la squadra e la sensazione che questo sia già il suo Milan".

Le pagelle di Alvaro Morata

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7