Le pagelle di Morata: troppo paracarro per una squadra che fa fatica di suo

vedi letture

Serata da dimenticare per la Juventus, e anche per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è uno dei tantissimi bocciati nel 3-0 casalingo subito dal Milan. Il voto più alto è il 5 della rosea: “Nel disastro dell’attacco offre almeno una sponda”. 4,5 dal Corsport: “Primo tempo inguardabile, nel secondo non si vede mai”, si scende a 4 sulle pagine di Tuttosport (“Troppo paracarro per una squadra che fa già fatica di suo”).

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 4,5