Le pagelle di Mourinho: punito oltremodo, rischia la qualificazione

vedi letture

Forse la Roma non avrebbe meritato di perdere contro il Betis Siviglia, ma la beffa va di pari passo con il gioco espresso, visto che gli spagnoli ci mettono più qualità. Perde in casa per la prima volta nelle Coppe, ma sembra che i giallorossi stiano denunciando dei limiti evidenti, sia nel singolo che nel collettivo. Squillo di allarme per Abraham, ancora a secco: qualificazione a rischio.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6