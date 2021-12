Le pagelle di Mourinho: tre "puntacci". La sua Roma vince ma non convince

La vittoria contro lo Spezia non rassenera troppo l'aria intorno alla Roma, che pur agganciando la Juventus al 6° posto non dimostra grandi passi avanti nel gioco e José Mourinho continua a non trovare la quadra giusta per far rendere la propria squadra al massimo. Per La Gazzetta dello Sport la sua squadra "vince ma non convince" e anzi "spesso soffre lo Spezia". Il Corriere dello Sport invece riporta il dato sui gol segnati dai difensori anziché gli attaccanti "e per stavolta va bene così". Per Tuttosport è una "vittoria dovuta" ma ora dovrà provare a riaprire il discorso Champions "vincendo a Bergamo". Il Messaggero scrive invece che servivano "tre puntacci, maledetti e subito" e sono arrivati. Vocegiallorossa invece lo premia scrivendo: "Vince con merito controllando la partita e concedendo poco allo Spezia". Infine TMW: "Una prestazione positiva dei giallorossi che timbrano su calcio da fermo sfruttando le leve dei difensori. Tre punti che interrompono una striscia negativa di due ko di fila".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6

VoceGiallorossa: 7