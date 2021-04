Le pagelle di Nainggolan - Il Radja che serve. Peccato per il giallo che gli toglierà la Roma

Sfiora il gol con una giocata super e manda in porta Joao Pedro in occasione del gol annullato dal VAR. Lavoro prezioso tra le linee e in fase di non possesso. L'ammonizione che gli costerà la Roma è l'unica nota negativa della serata di Radja Nainggolan nell'importantissimo successo salvezza contro l'Udinese "Il Radja che serve, sempre acceso e sintonizzato. Peccato per il giallo: salta la sua Roma", è d'altronde anche l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prova dell'ex centrocampista giallorosso, finalmente trascinatore del Cagliari di Semplici.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7