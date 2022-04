Le pagelle di Oliveira: non soccorre mai la squadra e viene preso a morsi dagli avversari

Tra i peggiori in campo di Inter-Roma c'è sicuramente Sergio Oliveira, a cui "manca quella pulizia tecnica che ha caratterizzato i primi mesi in giallorosso, finisce soffocato dalla pressione nerazzurra", scriviamo noi di TMW. "Subisce Barella dall'inizio alla fine e non soccorre mai la squadra con corsa e tackle. Uno dei più sconfitti", si legge su La Gazzetta dello Sport. Per il Corriere della Sera l'ex Porto è "troppo compassato", mentre il Corriere dello Sport evidenzia il fatto che "ha troppo campo da coprire perché la squadra è sbilanciata e va in difficoltà". Tuttosport, infine, scrive che "viene preso a morsi dagli avversari".

I VOTI DI SERGIO OLIVEIRA

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5