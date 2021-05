Le pagelle di Orsolini - Lo specialista dagli 11 metri: entra, firma l'1-1 ed evita il ko al Bologna

"Il 6° gol con la consona freddezza su rigore. Dà scintille e il caos (consapevole o scorbutico) per riattivare il match"; "Il voto è per la freddezza che ha sul rigore, per il resto combina poco". La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport odierni commentano così la prova di Riccardo Orsolini nell'1-1 di ieri contro l'Udinese. Provvidenziale è dire poco, visto che l'attaccante esterno del Bologna entra in campo, trasforma il rigore del pareggio ed evita il ko ai suoi. Proprio grazie a questo, per lui oggi sono tutte sufficienze piene in pagella. E c'è pure un 7...

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

BolognaNews.net: 6,5