Le pagelle di Pasalic: si risveglia con un doppietta, segna i gol che si era divorato all'andata

Primo tempo di sofferenza per l'Atalanta contro lo Spezia, poi nella ripresa la Dea gioca da Dea e travolge gli aquilotti. Doppietta per Pasalic, il migliore in campo, premiato da tutti i quotidiani. Voto 7.5 da La Gazzetta dello Sport: "Segna i gol che aveva divorato all'andata e ne sfiora due di testa. Ma dopo 45 minuti ti chiedevi: dov'è finito?". Stesso voto da TMW: "Doveva trovare un gol per ritornare ai suoi livelli: l'anno scorso ne aveva firmati nove, quest'anno siamo al terzo e al quarto. Considerando che non ha praticamente mai giocato... Bravissimo, come sempre, nell'inserirsi fra le linee"

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5